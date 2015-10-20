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مؤتمر الجمعية العربية: الكمبيوتر وسوء التغذية سبب إصابة الأطفال بالسكر

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مؤتمر الجمعية العربية: الكمبيوتر وسوء التغذية سبب إصابة الأطفال بالسكر مؤتمر الجمعية العربية: الكمبيوتر وسوء التغذية سبب إصابة الأطفال بالسكر
كشف الدكتور حمدون الحسينى، رئيس الجمعية المغربية لأمراض الغدد والداء السكرى، أن أسباب الإصابة بمرض السكر عديدة، ومن أبرزها: التغذية غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة والإفراط فى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والميل إلى استخدام وسائل الراحة والرفاهية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم صباح الثلاثاء، بفندق جراند حياة.

وتابع الحسينى أن العوامل السابقة ساهمت فى زيادة نسبة المرض بصورة كبيرة، خاصة ً بين الأطفال؛ نظراً لأنهم يقضون فترات طويلة أمام شاشات التليفزيون والكمبيوتر، بالإضافة إلى التغذية غير الصحية، وهذا يمثل خطرا كبيرا على صحة الأجيال القادمة.

وأوصى حمدون مسئولى وزارات التعليم والصحة والشباب بتدشين برامج تأهيلية للشباب والأطفال لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتوعيتهم بأهمية الأكل الصحى المفيد لصحتهم مع نصحهم بضرورة التخلى عن العادات غير الصحية.
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