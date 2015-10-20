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الأكلات الدسمة ترفع فرص العقم وتدمر المبيض وتقلل نطف الرجال

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الأكلات الدسمة ترفع فرص العقم وتدمر المبيض وتقلل نطف الرجال الأكلات الدسمة ترفع فرص العقم وتدمر المبيض وتقلل نطف الرجال
كشف مؤتمر الجمعية الأمريكية لطب الإنجاب، والذى عقد أمس، الاثنين، بمدينة بالتيمور الأمريكية، عن نتائج جديدة وخطيرة تهم الرجال والنساء على حدٍ سواء.

وأشار القائمون على المؤتمر إلى أن تناول الأكلات الدسمة والغنية بالدهون مثل الدجاج المقلى والبرجر والبطاطس المقلية قد يتسبب فى تدمير الخصوبة ورفع فرص الإصابة بالعقم، وذلك حسبما كشفت نتائج الدراسات التى أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة كارولينا الشمالية والجنوبية وجامعة كولورادو.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الأكلات التى تحتوى على قدر عالٍ من تساهم فى تدمير مبايض المرأة، وتقليل الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل، فتصل أعدادها إلى حوالى 15 مليون حيوان منوى فقط.

الخطير أن الباحثين أكدوا أن السيدات النحيفات قد يجدن صعوبات كبيرة فى الحمل حال تناولهن لهذه الأطعمة غير الصحية. وأوصى القائمون على المؤتمر بضرورة اتباع حمية صحية لتحسين القدرة الإنجابية والحد نظريًا من تدهور القدرة الإنجابية.
>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أكتوبر الجارى.

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مصر 365

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