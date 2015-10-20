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أستاذ باطنة: 30% من مرضى السكر مصابون بالقدم السكرى

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أستاذ باطنة: 30% من مرضى السكر مصابون بالقدم السكرى أستاذ باطنة: 30% من مرضى السكر مصابون بالقدم السكرى
قالت الدكتورة عبير زكريا أستاذ أمراض الباطنة بطب قصر العينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن فرص إصابة مريض السكر بالقدم السكرى تزيد نتيجة التهاب الأعصاب والتى تفقده الإحساس بالأطراف وتجعله لا يشعر بقدميه وأكثر عرضة للجروح والحروق، وفى كثير من الأحيان تصل إلى حد البتر، وذلك على هامش المؤتمر المقام حاليا للجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم..

وأضافت د.عبير أن نسب إصابة مرضى السكر بالقدم السكرى، تتراوح ما بين 20% و30%، لذلك استحدثت طرق جديدة لزراعة الخلايا الجذعية لإعادة ترميم الشرايين، لمحاولة التئام الساق مرة أخرى، وأضافت أن إصابة الأوعية الدموية بضيق أو الانسداد، فيما تحت الركبة يؤدى إلى تأخر التئام الجروح فى القدم، والإصابة بالقدم السكرى.

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