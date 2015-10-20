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دراسة أمريكية: التونة تساهم فى مكافحة سرطان الثدى

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دراسة أمريكية: التونة تساهم فى مكافحة سرطان الثدى دراسة أمريكية: التونة تساهم فى مكافحة سرطان الثدى
كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن تناول أسماك التونة يساهم فى مكافحة سرطان الثدى، والذى يعد من أخطر الأورام التى تصيب السيدات على وجه الخصوص.

وتابعت الدراسة التى شملت 1400 سيدة من المصابات بالمرض، استمرت لمدة 15 عاما، أن تناول كميات كبيرة من الأسماك يقلل نظرياً فرص حدوث الوفاة المبكرة بنسبة الثلث.

وكشفت النتائج أيضاً أن تناول سمك التونة الطازج يساهم فى الحد نظرياً من خطر الوفاة بالأمراض المختلفة بنسبة 29%، بينما قلت النسبة لتصل إلى 25% حال تناول أنواع الأسماك الأخرى.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن أسماك التونة غنية بمجموعة كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتى تتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات، وكما تساهم فى الحد من نمو الخلايا السرطانية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أكتوبر الجارى.
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