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الداخلية: نجاح حملة "ابحث مع الشرطة" والقبض على هاربين من الإعدام

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الداخلية: نجاح حملة "ابحث مع الشرطة" والقبض على هاربين من الإعدام الداخلية: نجاح حملة "ابحث مع الشرطة" والقبض على هاربين من الإعدام
أفادت وزارة الداخلية، بأنه فى ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية بنشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، لمناشدة المواطنين التعاون مع كل الأجهزة الأمنية والإدلاء بأية معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين من خلال أرقام التليفونات التى خصصتها الوزارة فى هذا الشأن، تلقت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام عبر أفرعها الجغرافية بمختلف أنحاء الجمهورية عدة اتصلات هاتفية للإبلاغ عن بعض المحكوم عليهم والإدلاء بمعلومات عن أماكن تواجدهم، حيث تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن من القبض على عدد من الهاربين.

اليوم السابع -10 -2015

وأوضحت الداخلية فى بيات لها أنها تمكنت من القبض على كل من:


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أولاً: فى مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية النهائية


>لمياء أمين عبداللطيف منصور مقيمة سيدى بشر بالإسكندرية – أثناء اختبائها بإحدى الشقق المفروشة بمنطقة العجمى بالإسكندرية، والمطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (43) حكما قضائيا صادرا ضدها والسابق النشر عنها فى 30/9/2015م.

اليوم السابع -10 -2015

كما تم ضبط محمد بلال عبدالله محمد، سائق "توك توك" ومقيم عزبة المراغى خورشيد بدائرة قسم أول المنتزه، وشقيقيه "عيد" والمحكوم عليهم غيابياً بالإعدام فى القضية رقم 396 لسنة 2012 جنايات قسم رابع العريش "قتل" حال اختبائهم بإحدى العقارات بدائرة قسم أول المنتزه.

كما تمكنت الوزارة من ضبط طاهر صلاح خليل، والمطلوب ضبطه فى (125) حكما قضائيا، وأحمد أحمد محمد الغالى "رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة الأدوية" والمطلوب ضبطه فى (227) حكما قضائيا، وإبراهيم عارف أمين الفقى، والمطلوب ضبطه فى (182) حكما قضائيا.
>اليوم السابع -10 -2015

ثانياً: فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية:


>تم تنفيذ (259606) أحكام جناية، من بينهم (1339 مخدرات – 440 سلاح – 200 قتل والشروع فيه – 225 سرقة بالإكراه – 566 أخرى) و(25658) حكم حبس فى الجنح الهامة، من بينهم (5370 سرقة – 2494 سلاح أبيض – 15002 تعدى وضرب – 2292 نصب) و(111007) حكم حبس الجنح الأخرى "شيكات وتبديد"حيث بلغ إجمالى المضبوطين (47037) محكوم عليه.

اليوم السابع -10 -2015

وأكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون، ومتابعة تلقى المعلومات من المواطنين حول الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، أو الإدلاء بأية معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين، على أرقام تليفونات (24888888 – 24884500 - 115(.

اليوم السابع -10 -2015
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