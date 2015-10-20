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النفط يرتفع ومخاوف التخمة تحد من مكاسب الخام

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النفط يرتفع ومخاوف التخمة تحد من مكاسب الخام النفط يرتفع ومخاوف التخمة تحد من مكاسب الخام

رسم توضيحي

انتعشت النفط اليوم الثلاثاء، حيث أقدم متداولون على تغطية مراكز قصيرة بعد أن هبطت الأسعار ثلاثة بالمئة على الأقل في الجلسة السابقة لكن المخاوف بشأن تخمة المعروض ومتانة الاقتصاد العالمي حدت من مكاسب الخام.

وارتفع مزيج برنت تسليم ديسمبر عشرة سنتات إلى 48.71 دولار للبرميل، بعد أن هبط 1.85 دولار تعادل 3.7 بالمئة في تسوية الجلسة السابقة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وارتفع الخام الأمريكي تسليم نوفمبر 14 سنتًا إلى 46.03 دولار، بعد أن نزل 1.37 دولار تعادل ثلاثة بالمئة في آخر تسوية.

وقال لو برون، محلل السوق في اوبشن اكسبرس في سيدني، إن هناك مخاوف بشأن زيادة إيران إنتاجها من الخام عند رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الصين – ثاني أكبر في العالم- ضغطت على الأسواق بحسب لو برون.

وتخطط إيران لزيادة إنتاجها من الخام بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في غضون أسبوع، من رفع العقوبات المفروضة عليها بحسب ما نقل على لسان مسؤول إيراني بارز يوم الاثنين.

من جهة أخرى تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 6.9 بالمئة في الربع الثاني مقابل سبعة بالمئة في الربع السابق في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على النفط بحسب ما أظهرته بيانات رسمية وبيانات لرويترز الاثنين الماضي.

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أونا

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