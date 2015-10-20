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بالصور.. ضبط 5 أطنان "هياكل دواجن" غير صالحة للاستخدام الآدمى فى الخصوص

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بالصور.. ضبط 5 أطنان "هياكل دواجن" غير صالحة للاستخدام الآدمى فى الخصوص بالصور.. ضبط 5 أطنان "هياكل دواجن" غير صالحة للاستخدام الآدمى فى الخصوص
تمكن ضباط مباحث بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن من ضبط 5 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى فى الخصوص.
>اليوم السابع -10 -2015

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، مفادها قياد "العربى ر.ه" 30 سنة المدير المسئول عن ثلاجة مجمدات بجوار نفق العزبة البيضاء - الخصوص ومقيم الخصوص يقوم بجمع "هياكل الدواجن" ومخلفات المجازر غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تعبئتها وإدخالها فى اللحوم المصنعة "كفتة – المفرومة – البرجر السوسيس"، وبيعها لمحلات الأطعمة بدائرة المحافظة، مما يعد ذلك غشا تجاريا وضررا على الصحة العامة على المواطنين.
>اليوم السابع -10 -2015

قامت حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية لطب البيطرى بالقليوبية لاستهداف سالف الذكر، حيث تم ضبط (5) أطنان هياكل دواجن ومخلفات الدواجن منتهية الصلاحية، وبالتنسيق مع نيابة الخصوص تم إعدام المضبوطات بالمدفن الصحى بأبو زعبل، وتم التحفظ على المتهم، وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18258 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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