تأجيل دعاوى "بنات خيرت الشاطر" لإلغاء قرار منعهن من السفر لجلسة 1ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعاوى فاطمة الزهراء وسارة ومريم خيرت الشاطر، بنات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعهن من السفر، لجلسة 1 ديسمبر المقبل.

وقالت الدعاوى المسجلة بأرقام 70270 و70282 و70287 لسنة 69 قضائية، إن الطاعنات لم يرتكبن أى مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامهن فى أى قضايا وليس لهن أى نشاط سياسى يسىء إلى أى أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

واضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، وحق دستورى مقرر له لا يجوز المساس به دون أى سبب.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الاطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية فى السفر.

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