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حبس مسجلين خطر 4 أيام لاتهامهم بسرقة سيارة موظف بالسيدة زينب

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حبس مسجلين خطر 4 أيام لاتهامهم بسرقة سيارة موظف بالسيدة زينب حبس مسجلين خطر 4 أيام لاتهامهم بسرقة سيارة موظف بالسيدة زينب
أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة موظف وتزوير محررات رسمية.

واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة بقيامهم بسرقة سيارة المجنى عليه أثناء تواجدها فى شارع أبو الريش بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأثناء استقلالهما السيارة فى شارع مجرى العيون تم استيقافهم من قبل رجال الشرطة، وبتفتيش السيارة عثور بحوزتهما على أختام وتوكيلات مزورة، يقومون باستخدامها فى تزوير المحررات وبيعها للمواطنين.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من "محمد ع إ" موظف بشركة خاصة، لاكتشافه سرقة سيارته رقم "ب ل 9246 " ماركة شاهين أثناء توقفها بشارع مستشفى أبو الريش، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كـلاً من "كريم ع س" 32 سنة، لا يعمل، مسجل خطر فئة "ب" قسم دار السلام (سرقات عامة)، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها القضية رقم 2010/2013 جنح قسم الوادى الجديد " سرقة مسكن " والمحكوم عليه فى القضية رقم 24431/2006 جنايات قسم البساتين "مخدرات" بالسجن 3 سنوات، و" أيمن ر ش" 34 سنة، لا يعمل ومقيم فى الساحل، والسابق اتهامه فى 9 قضايا آخرها القضية رقم 27746/2006 جنح قسم المطرية "سرقة مسكن"، والمحكوم عليه فى قضيتى "شيك" بإجمالى حبس سنتين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة المُستولى عليها بشارع مجرى العيون، وعثر بداخلها على "توكيل ممهور بشعار الجمهورية "بدون بيانات"، و7 أختام كربونية لشعار الجمهورية منسوب صدورهم لجهات حكومية، و5 قصاصات من ورق الكربون عليها أختام شعار الجمهورية، ومستخرج بيان نجاح "بدون بيانات"، وشهادة محو أمية مزورة باسم "أشرف أ ع."

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365

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