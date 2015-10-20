مباحث المصنفات تضبط موظفا بشركة مخابز القاهرة يعيد شحن بطاقات التموين

نجح رجال مباحث المصنفات فى القبض على موظف بشركة مخابز القاهرة لقيامه بإعادة شحن بطاقات صرف الحصص التموينية المدعمة عن طريق جهاز شحن بطاقات الحصص التموينية، والذى تم ضبطه داخل منزله، واعترف بأن الجهاز ملك أصحاب مخابر، وأنه يقوم بشحن البطاقات التموينية بشكل يومى، ومن ثم يتقاسم المبالغ المتحصله معهم، وتم ضبط بحوزته 51 ألف جنيه .

كان تلقى ضباط مباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية معلومات مفادها قيام "هانى.خ" بإعادة شحن بطاقات صرف الحصص التموينية المدعمة من خلال بعض السماسرة فى مقابل مبالغ نقدية، وبعرض تلك المعلومات على اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بتكثيف التحريات حول ذلك الشخص والتأكد من صحة تلك المعلومات .

ومن خلال التحريات تبين أن ذلك الشخص هو "هانى.إ.ح" 33 سنة موظف بالشركة العامة لمخابز القاهرة ومقيم دار السلام بالقاهرة، وأنه قد ظهرت عليه مظاهر وعلامات الثراء خلال بضعة أشهر فى الآونة الأخيرة، كما أكدت المعلومات أنه يحتفظ بجهاز شحن بطاقات الحصص التموينية المدعمة داخل منزله ويقوم بشحن البطاقات التموينية بشكل يومى مقابل مبالغ نقدية، وأنه كان يقوم بشحن العديد من البطاقات بمتوسط خمسمائة بطاقة يومياً فى مقابل عشرين جنيهاً للبطاقة الواحدة .

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم استهدافه فى مأمورية بقيادة اللواء نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 1 جهاز إدخال وإخراج البيانات على شبكة المعلومات بإدارة التموين و3 أجهزة يدوية للتعرف على البطاقات وصرف الحصص التموينية .

كما تم ضبط 320 بطاقة مدون عليها الأرقام السرية للبطاقات و28 جهاز كمبيوتر و2 جهاز لاب توب و1 دفتر مدون عليه حركة الدقيق بأنواعه والزوائد بالمخابز وعليه خاتم شعار الجمهورية و3 USB لتشغيل خدمة الإنترنت على الجهاز لتشغيل برنامج السلع التموينية وكبل لتعريف البطاقة على جهاز الكمبيوتر و1 فرد خرطوش عيار 12مم و1 فرد روسى و4 طلقات عيار 7.62×39مم و5 شرائح تليفون محمول ومبلغ نقدى قدره 51100 جنيه مصرى .

وبسؤاله عن مصدر تلك المضبوطات وكيفية حصوله عليها أفاد بأنه بالنسبة لأجهزة إدخال وإخراج البيانات والتعرف على البطاقات والبطاقات المضبوطة تحصل عليها من كل من "حسين عبدالتواب" و"أيمن أبو جريشة" وهم أصحاب مخابز بمنطقة الصف – الشوبك الغربى – الجيزة، وأنه يتم تقاسم المبالغ المتحصلة بشكل يومى فيما بينهم .

وأضاف أن سبب احتفاظه بالمضبوطات بمسكنه بناءً على رغبة شركائه بكونه مقيم بالقاهرة ولإبعاد الشبهة عنهم لإقامتهم بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، كما أضاف أن السلاح النارى ملكه ويقوم بإحرازه بفصد الدفاع عن النفس والمبلغ المالى من متحصلات جريمة إعادة تشغيل البطاقات التموينية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.