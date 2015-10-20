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إصابة ومصرع شخصين في حادث تصادم في السويس

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إصابة ومصرع شخصين في حادث تصادم في السويس إصابة ومصرع شخصين في حادث تصادم في السويس

صورة أرشيفية

استقبلت مستشفى السويس العام بالسويس، صباح اليوم “الثلاثاء”، مصاب، وآخر جثة هامدة على خلفية تصادم سيارتان شرق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وكان اللواء جمال عبدالبارئ، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع أخري ملاكي بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي، وإصابة سائق السيارة النقل بكسور وكدمات.

وقال مصدر طبي – في تصريحات خاصة – إن المصاب قد تم إسعافه، وحالته مستقرة، وتم نقل جثمان الرجل المتوفي، وهو في العقد الثالث من عمره إلى مشرحة المستشفى العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

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