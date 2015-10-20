ضبط 30 مخالفة تموينية بأسواق السويس خلال شهر

قال مجدي عبدالعال، وكيل وزارة التموين بالسويس، إن مفتشي التموين، قد تمكنوا خلال شهر، والذي بدأ من منتصف شهر سبتمبر الماضي، وحتى نصف أكتوبر الجاري، من ضبط 30 مخالفة تموينية بالأسواق، وتم تحرير القضايا التموينية اللازمة ضد المخالفين.

أضاف “عبدالعال”، في تصريحات خاصة، أنه قد تم ضبط 6 قضايا رقابة تموينية، والتي تنوعت ما بين:” عمل منشآة تجارية بدون ترخيص – وضبط 5 محاضر لسلع غير صالحة” التي قد تؤدي إلى الموت فور تناولها.

وتابع “عبدالعال”، أن الرقابة التجارية، قد تمكنت من تحرير 7 محاضر لمخالفات، وهي:” 7 شهادة صحية – 6محاضر محلات – سلع غير مرخصة – محضر استخدام أسطوانة بوتاجاز بالمخالفة بأحد المحلات التجارية – محضر بيع لحمة أغلى من تسعيرتها – ومحضر تجاري ضد أحد المحالات المخالفة بسوق الأربعين”.