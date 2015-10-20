بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "كوبو" بالفلبين لـ 22 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاعصار كوبو إلى 22 قتيلا فى شمال الفلبين الارخبيل الذى يشهد باستمرار كوارث مرتبطة بسوء الاحوال الجوية، بينما يتواصل هطول الامطار بغزارة فى المنطقة نفسها.

وكانت رياح سرعتها 210 كلم فى الساعة رافقت الاعصار عند وصوله إلى الساحل الشرقى لجزيرة لوزون كبرى جزر الارخبيل الاحد. وقد ضعف وتحول إلى عاصفة استوائية ويتركز حاليا فى بحر الصين الشمالى لكن الامطار ما زالت تهطل على مناطق غارقة بالمياه اصلا.

واجبر كوبو ثانى اقوى اعصار يضرب الارخبيل هذا العام، السلطات على اجلاء عشرات الآلاف من الاشخاص. وقد اثر بشكل أو بآخر على حياة نحو 300 الف شخص.

وأفادت ارقام رسمية للسلطات المحلية والوطنية أن 22 شخصا لقوا مصرعهم فى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة وحوادث سفن.

وتغطى المياه حتى الاسطح فى بعض الاماكن وسهولا واسعة تقع فى شمال مانيلا من جهتى سلسلة جبلية هائلة فى منطقة تعد مخزن الارز والذرة فى الارخبيل.

وقالت الاجهزة المحلية للدفاع المدنى أن اكثر من مئتى قرية غارقة فى المياه. ومع استمرار هطول الامطار على سلاسل جبال يفترض أن تستمر سيول المياه.

ويتعرض ارخبيل الفيليبين الذى يتألف من 1700 جزيرة لحوالى عشرين اعصارا سنويا. وهو اول كتلة برية كبيرة تصل اليها الاعاصير التى تتشكل فى المحيط الهادئ.

وفى نوفمبر 2013، ادى هايان الذى كان اعنف اعصار يضرب الارض إلى تدمير مدن بأكملها وأسفر عن مقتل وفقدان اكثر من 7350 شخصا.



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