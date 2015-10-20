بالأرقام.. ننشر النتيجة النهائية لمرشحى الفردى والقوائم بدائرة العياط

أعلنت لجنة الفرز العامة للانتخابات البرلمانية، بدائرة العياط، والمنعقدة بمركز البحوث الزراعية بالجيزة، النتائج النهائية للأصوات التى حصل عليها مرشحو الفردى والقوائم بالدائرة.

وينشر "اليوم السابع"، أسماء المرشحين والأرقام النهائية الحاصلين عليها، بالإضافة إلى نتائج الأربع قوائم.

1- سامى أحمد عبدالمحسن عبد الحافظ وشهرته "سامى أبو شناف" مستقل 14290 صوتًا

>2- عاطف أحمد الغريب هميلة وشهرته عاطف أبو هميلة مستقل 6123 صوتًا

>3- عبد الرازق حسين عبد السلام السيد وشهرته عبد الرازق عبد السلام السيد مستقل 6406 أصوات

>4- خالد محمد سيد إمام وشهرته الدكتور خالد إمام مستقل 3659 صوتًا

>5- الحفنى عبد المعز الشيخ محمد الحفنى وشهرته محمود عبد المعز الحفنى مستقل14611 صوتًا

>6- محمد فتحى على عبد الفتاح وشهرته محمد فتحى على عبد الفتاح مستقل8301 صوت

>7- إيهاب شكرى على محمد عويس وشهرته إيهاب شكرى عويس عن المصريين الأحرار5017 صوتًا

>8- وفدى عبد المنعم أحمد مبارك عطية وشهرته وفدى عطية عن الحركة الوطنية المصرية 3534 صوتًا

>9- محمد صلاح صالح أبو هميلة وشهرته لواء/ محمد صلاح أبوهميلة عن الشعب الجمهورى 12440 صوتًا

>10- صبحى محمود محمد حسين وشهرته اللواء/ صبحى عابدين مستقل 8730 صوتًا

>11- حمادة عبد الله عبد ربه حسان وشهرته حماده عبد الله مستقل3141 صوتًا

>12- خالد سيد محمد خليفة وشهرته خالد أبو خليفة مستقل 8195 صوتًا

>13- علاء جمال قمر وشهرته علاء قمر مستقل 4670 صوتًا

>14- راغب عبد الوهاب وشهرته راغب حسين راغب مستقل 2564 صوتًا

>15- عماد الدين أحمد إمام أحمد وشهرته عماد إمام مستقل 8990 صوتًا

>16- سعيد محمد محمد تمساح وشهرته سعيد تمساح مستقل 2544 صوتًا

>17- عبد النبى محمود إبراهيم محمود وشهرته محمد العجوانى مستقل 6553 صوتًا

>18- عبد العظيم حسين عبد العظيم شديد وشهرته عبد العظيم شديد عن العربى للعدل والمسـاواة 2981 صوتًا

>19- عبد الغفار حسن محمد حسن شنب وشهرته عبد الغفار شنب عن مصر الثورة 3414 صوتًا

>20- أحمد محمود بشير مليجى وشهرته أحمد أبو بشير مستقل 5390 صوتًا

>21- سيد حسب الله عويس بدر وشهرته سيد حسب الله عويس بدر مستقل 3424 صوتًا

>22- يحيى سالم محمد عبد المجيد شنب وشهرته العمدة/ يحيى سالم شنب عن المحافظين 11170 صوتًا

>23- عادل عبد الله مجاور وشهرته عادل عبد الله مجاور مستقل 5384 صوتًا

>24- أحمد أبو زيد داود عبد الحافظ وشهرته أحمد أبو زيد داود عن حزب حماة الوطن 4499 صوتًا

>25- محمد رمزى محمد عبد الغنى خضر وشهرته هشام رمزى خضر عن حزب مصر الثورة 4494 صوتًا

>26- محمد إسماعيل محمد عبد الحميد وشهرته محمد إسماعيل عبيد عن حزب الوفد الجديد11941 صوتًا

>27- على عبد الغفار مكاوى السعودى وشهرته الحاج على سعودى عن حزب المصريين الأحرار8107 صوتًا

>28- محمود عشرى محمود عبدالحكيم وشهرته محمود العشرى عن حزب النور7538 صوتًا

وبالنسبة للقوائم، قائمة نداء مصر 16681 صوتًا، وقائمة الصحوة 9917 صوتًا، وقائمة فى حب مصر 32509 صوتًا، وقائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال 16412 صوتًا.

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