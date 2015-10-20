دي ماريا يكشف.. هل سيحتفل إذا سجل في مرمى ريال مدريد

سيلعب الأهلي للمرة الـ19 مباراة افتتاحية في الدوري المصري الممتاز وهو غير متوج باللقب فهل ينتصر مجددا أم يعرقله طلائع الجيش؟

سيحل الأهلي ضيفا على الجيش الخميس في مباراته الأولى من مسابقة الدوري التي خسرها الموسم الماضي لصالح غريمه اللدود الزمالك بعدما حافظ عليها ثماني مرات متتالية من 2005 إلى 2014.

وسبق للأهلي بدء الموسم وهو فاقد للقب 18 مرة حقق فيها الانتصار في مباراته الافتتاحية 11 مرة وخسر مرتين فقط كانتا في الألفية الجديدة.

وخاض الأهلي نصف هذه المباريات أمام أندية القناة وكانت خسارتيه الوحيدتين أمام ناديين من شرق أرض الكنانة فهزمه غزل السويس موسم 2001-2002 والإسماعيلي موسم 2003-2004.

وفاز الأهلي على أندية القناة أربع مرات وتعادل معها 3 مرات وكانت مباراته الافتتاحية الأخيرة وهو فاقد للقب أمام أحدها حين تغلب على أسمنت السويس بثلاثية دون رد موسم 2004-2005.

ويأمل الأهلي المتوج بكأس السوبر على حساب الزمالك بطل الدوري والكأس أن يبدأ مشواره بانتصار الذي يسعى من خلاله لاستعادة اللقب.

ويقدم FilGoal.com تقريرا عن مباريات الأهلي الـ18 السابقة قبل مواجهته للجيش الذي سيكون المنافس رقم 16 بعد الأندية التالية.

موسم 1960-1961 - هزم القناة خارج ملعبه 3-1.

موسم 1963-1964 - هزم دمنهور في القاهرة 2-1.

موسم 1964-1965 - تعادل مع القناة في القاهرة 1-1.

موسم 1965-1966 - هزم اتحاد السويس في القاهرة 4-3 حين سجل طه إسماعيل هاتريك.

موسم 1966-1967 - هزم الاتحاد السكندري في القاهرة 3-0.

موسم 1972-1973 - هزم الطيران 3-0.

موسم 1974-1975 - هزم منتخب السويس خارج ملعبه 2-0.

موسم 1978-1979 - تعادل مع غزل المحلة خارج ملعبه بدون أهداف.

موسم 1983-1984 - هزم المقاولون العرب 1-0.

موسم 1984-1985 - هزم المنصورة خارج ملعبه 4-0.

موسم 1988-1989 - هزم المحلة في القاهرة بهدفين دون رد سجلهما حسام حسن.

موسم 1991-1992 - تعادل مع المريخ البورسعيدي في القاهرة 1-1.

موسم 1992-1993 - تعادل مع المصري في بورسعيد بدون أهداف.

موسم 1993-1994 - تعادل مع المحلة خارج ملعبه 1-1.

موسم 2001-2002 - خسر خارج ملعبه أمام غزل السويس 2-0.

موسم 2002-2003 - هزم حرس الحدود في الإسكندرية بهدف محمد فضل.

موسم 2003-2004 - خسر خارج ملعبه أمام الإسماعيلي 2-1.

موسم 2004-2005 - هزم أسمنت السويس خارج ملعبه 3-0.