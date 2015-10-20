إعادة بين 5مستقلين ومرشح وفدى ومستقبل وطن فى أبشواى ويوسف الصديق بالفيوم

أكدت نتائج فرز لجان دائرة مركزى أبشواى ويوسف الصديق بالفيوم، إجراء جولة الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد الفردية المخصصة للدائرة من بينهم 5 مرشحين مستقلين ومرشح عن حزب الوفد.

وحصل ربيع أبو لطيعة المرشح المستقل على 28707 أصوات وحصل محمد طه الخولى "مستقل" على 24200 صوت، وحصل يوسف الشاذلى "مستقبل وطن" على 23900 صوت، وحصل علاء العمدة "مستقل" على 19250 صوتا، وحصل صابر عطا "حزب الوفد" على 16275 صوتا، وحصل الحسينى مصطفى "مستقل" على 16207 أصوات.

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