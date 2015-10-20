محافظ الأسكندرية:ننتج 5 الآف طن قمامة لانستطيع رفعها بالاليات الحالية

جاء ذلك في انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى لادارة المخلفات الصلبة صباح اليوم ( التحدى - الحل - الفرصة) و الذى تنظمة محافظة الاسكندرية فى الفترة من 20 الى 22 اكتوبر الجارى بمشاركة 5 دول على حوض البحر الابيض ىالمتوسط و هى مصر و تونس و الاردن و ايطاليا و اسبانيا.
قال هانى المسيرى محافظ الاسكندرية ، أن مشكلة القمامة مشكلة قومية و أن الرهان على الشراكة بين دول حوض البحر المتوسط لتبادل الخبرات فى القضاء على تلك المشكلة قائلا لا يليق بمدينة عريقة كالاسكندري بتاريخها و تمركز 40? منصاعة البتروكيماويات و 35? من الصناعات النسيجية و تعانى من مشكلة مثل القمامة
و أشار الى ان المشكلة تعتمد فى الحل على 70? تمويل و 30 ? سلوكيات مواطن و اوضحان المشكل ق تفاقمت بعد الثورة لعدو وجودشركات تتولى المسؤلية ، مؤكدا على اهتمام الدولة بتلك المشكلة بالتوازى مع مشروعات قومي اخرى و فى ل المرور بمرحلة انتقالية صعبة تمر بها مصر.
كما أشار الى ان مصر نجحت فى توفير مناخ جيد للاستثمار فى ظل المرحلة الانتقالية قائلا مصر الان افضل من أمس .
وأكد المسيرى على أهمية تبادل الخبرات فى هذا المجال ، مؤكدا أن المحافظة تستعد الى الحل الجذرى للمشكلة من المنبع وذلك من خلال تقسيم الاسكندرية إلى أربع مناطق مع سيطرة المحافظة على كل مراحل عملية نقل القمامة و عدم ترك العملية برمتها إلى الشركة بل إشراف المحافظة على جميع مراحل نقل القمامة من المنبع الى مصنع اعادة التدوير.
و اختمم المحافظ حديثة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الى ان القمامة قد تؤثر على التقييم العام للحكومة ووضعها فى موقف محرج و لذلك تولى الحكومة اهمية كبرى للقضاء على تلك المشكلة
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