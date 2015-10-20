محافظ الأسكندرية:ننتج 5 الآف طن قمامة لانستطيع رفعها بالاليات الحالية

قال هانى المسيرى محافظ الاسكندرية أن المحافظة تنتج 5 الاف طن قمامة لا تستطيع الاسكندرية بالاليات الحالية رفعها كلها خاصة فى ظل عدم التزام المواطن فى مواعي القاء القمامة.

جاء ذلك في انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى لادارة المخلفات الصلبة صباح اليوم ( التحدى - الحل - الفرصة) و الذى تنظمة محافظة الاسكندرية فى الفترة من 20 الى 22 اكتوبر الجارى بمشاركة 5 دول على حوض البحر الابيض ىالمتوسط و هى مصر و تونس و الاردن و ايطاليا و اسبانيا.

قال هانى المسيرى محافظ الاسكندرية ، أن مشكلة القمامة مشكلة قومية و أن الرهان على الشراكة بين دول حوض البحر المتوسط لتبادل الخبرات فى القضاء على تلك المشكلة قائلا لا يليق بمدينة عريقة كالاسكندري بتاريخها و تمركز 40? منصاعة البتروكيماويات و 35? من الصناعات النسيجية و تعانى من مشكلة مثل القمامة

و أشار الى ان المشكلة تعتمد فى الحل على 70? تمويل و 30 ? سلوكيات مواطن و اوضحان المشكل ق تفاقمت بعد الثورة لعدو وجودشركات تتولى المسؤلية ، مؤكدا على اهتمام الدولة بتلك المشكلة بالتوازى مع مشروعات قومي اخرى و فى ل المرور بمرحلة انتقالية صعبة تمر بها مصر.

كما أشار الى ان مصر نجحت فى توفير مناخ جيد للاستثمار فى ظل المرحلة الانتقالية قائلا مصر الان افضل من أمس .

وأكد المسيرى على أهمية تبادل الخبرات فى هذا المجال ، مؤكدا أن المحافظة تستعد الى الحل الجذرى للمشكلة من المنبع وذلك من خلال تقسيم الاسكندرية إلى أربع مناطق مع سيطرة المحافظة على كل مراحل عملية نقل القمامة و عدم ترك العملية برمتها إلى الشركة بل إشراف المحافظة على جميع مراحل نقل القمامة من المنبع الى مصنع اعادة التدوير.

و اختمم المحافظ حديثة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الى ان القمامة قد تؤثر على التقييم العام للحكومة ووضعها فى موقف محرج و لذلك تولى الحكومة اهمية كبرى للقضاء على تلك المشكلة

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