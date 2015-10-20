الإعادة بين 6 مرشحين فى دائرة أبو قرقاص جنوب المنيا

- "فى حب مصر" تكتسح نتائج التصويت فى الطالبية بالجيزة بـ23673 صوتا

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أسفرت نتائج الفرز بدائرة أبو قرقاص جنوب المنيا، والتى يتنافس فيها 28 مرشحا على 3 مقاعد>عن أن جولة الإعادة بين كل من مجدى سعداوى مرشح المصريين الأحرار 14213 صوتا، وفيكتور حنا مخيائيل حصل على 14214، وأشرف شوقى حصل على 13566 صوتا، واميل حبيب حصل على 12709 أصوات، وصلاح مخمير حصل على 12681صوتا وبركة سالم حصل على 12329.

- "فى حب مصر" تكتسح الأصوات فى دائرة إدفو بأسوان بـ39172 صوتاً

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- فوز قائمة "فى حب مصر" بدائرة المنتزه أول فى الإسكندرية

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- ضياع كشوف محاضر لجان انتخابات الوراق وأوسيم.. وتأخر إعلان نتائج الدائرة

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- ضياع كشوف محاضر لجان انتخابات الوراق وأوسيم.. وتأخر إعلان نتائج الدائرة

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- إعادة بين الشوبكى وعبد الرحيم على وسيد جوهر وأحمد مرتضى بالدقى والعجوزة

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- "فى حب مصر" تكتسح نتائج التصويت لانتخابات النواب فى سوهاج

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- "فى حب مصر" تفوز بـ40 ألف صوت فى دائرة مينا البصل بالإسكندرية

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- فوز قائمة "فى حب مصر" بدائرة سيدى جابر بنسبة 84.42%

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- "فى حب مصر" تكتسح أصوات الدائرة الثانية بأسوان وتحصد 17483 صوتاً

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- قائمة فى حب مصر تحصل على 33378 صوتا بمنشية القناطر

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- "فى حب مصر" تكتسح دائرة بولاق الدكرور 45166 صوتا ومرشح الوفد بـ20222

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- قاضى لجنة 8 الفرعية بإمبابة يتعرض لأزمة قلبية تمنعه من تسليم النتيجة

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-ثانى سيدة تخوض الإعادة بدائرة الحوامدية وأبو النمرس وخسارة مرشح النور

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- حمدى الدسوقى يحسم أحد مقاعد بندر أسيوط..وإعادة بين" الصحفى" و" قلدس"

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- "فى حب مصر" تحصد 63ألفا و533صوتا بالمنتزه ثان وإعادة بين 6مرشحين بالفردى

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-اللجنة العامة بإمبابة تؤجل إعلان النتائج لتأخر وصول مستشار لجنة الفرعية

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