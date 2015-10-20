الإعادة بدائرة نقادة فى قنا بين صبرى يوسف وعمر عبد العزيز

أظهرت المؤشرات الأولية بدائرة نقادة دخول جولة الإعادة للفوز بمقعد الدائرة لمرشحين فى الدائرة التى يتنافس بها 14 مرشحا.

ويواجه فى جولة الإعادة كلا من صبرى يوسف داوود، حزب المصريين الأحرار، وحصل على 8 آلاف صوت و397 صوتا، ومحمود عمر عبد العزيز وحصل على 5850 صوتا.

ويصوت مليون و749 ألفا و602 ناخب فى قنا فى 861 لجنة فرعية ضمن 360 مركزًا انتخابيًا وبإشراف ما يزيد على ألف قاض ومستشار وفق مصدر قضائى.

وكان يتنافس فى دوائر قنا السبع 188 مرشحاً و4 قوائم هى "نداء مصر والصحوة الوطنية المستقلة وفى حب مصر وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال" لحصد 15 مقعدا.

ويضم قسم شرطة قنا 20 مركزا انتخابيا بـ68 لجنة فرعية تستقبل 45 ألفا و646 ناخبا وناخبة للتصويت، كما يضم مركز قنا 46 مركزا انتخابيا بـ116 لجنة فرعية تستقبل 231 ألفا و528 ناخبا للتصويت، وقسم شرطة 21 مركزا انتخابيا بـ41 لجنة فرعية تستقبل 80 ألفا و450 ناخبا، وقسم شرطة قوص به 55 مركزا انتخابيا تضم 122 لجنة فرعية تستقبل 250 ألفا و566 ناخبا. ويضم قسم شرطة نقادة 27 مركزا انتخابيا بـ56 لجنة فرعية تستقبل 105 آلاف و664 ناخبا، وقسم شرطة فرشوط 21 مركزا بـ50 لجنة فرعية تستقبل 105 آلاف و764 ناخبا وقسم شرطة أبوتشت 63 مركزا انتخابيا بـ127 لجنة فرعية تستقبل 250 ألفا و697 ناخبا وناخبة وقسم شرطة دشنا 34 مركزا بـ101 لجنة فرعية، تستقبل 208 آلاف و107 ناخبين، وقسم شرطة الوقف 9 مراكز انتخابية بـ24 لجنة فرعية تستقبل 49 ألف ناخب، وقسم شرطة نجع حمادى 63 مركزا بـ156 لجنة فرعية تستقبل 322 ألفا و186 ناخبا.

- "فى حب مصر" تكتسح نتائج التصويت فى الطالبية بالجيزة بـ23673 صوتا

>

- "فى حب مصر" تكتسح الأصوات فى دائرة إدفو بأسوان بـ39172 صوتاً

>

- فوز قائمة "فى حب مصر" بدائرة المنتزه أول فى الإسكندرية

>

- ضياع كشوف محاضر لجان انتخابات الوراق وأوسيم.. وتأخر إعلان نتائج الدائرة

>

- ضياع كشوف محاضر لجان انتخابات الوراق وأوسيم.. وتأخر إعلان نتائج الدائرة

>

- إعادة بين الشوبكى وعبد الرحيم على وسيد جوهر وأحمد مرتضى بالدقى والعجوزة

>

- "فى حب مصر" تكتسح نتائج التصويت لانتخابات النواب فى سوهاج

>

- "فى حب مصر" تفوز بـ40 ألف صوت فى دائرة مينا البصل بالإسكندرية

>

- فوز قائمة "فى حب مصر" بدائرة سيدى جابر بنسبة 84.42%

>

- "فى حب مصر" تكتسح أصوات الدائرة الثانية بأسوان وتحصد 17483 صوتاً

>

- قائمة فى حب مصر تحصل على 33378 صوتا بمنشية القناطر

>

- "فى حب مصر" تكتسح دائرة بولاق الدكرور 45166 صوتا ومرشح الوفد بـ20222

>

- قاضى لجنة 8 الفرعية بإمبابة يتعرض لأزمة قلبية تمنعه من تسليم النتيجة

>

-ثانى سيدة تخوض الإعادة بدائرة الحوامدية وأبو النمرس وخسارة مرشح النور

>

- حمدى الدسوقى يحسم أحد مقاعد بندر أسيوط..وإعادة بين" الصحفى" و" قلدس"

>

- "فى حب مصر" تحصد 63ألفا و533صوتا بالمنتزه ثان وإعادة بين 6مرشحين بالفردى

>

-اللجنة العامة بإمبابة تؤجل إعلان النتائج لتأخر وصول مستشار لجنة الفرعية

>