مؤشرات فرز النتائج بدائرة الرمل..فى حب مصر تنافس بقوة وإعادة بين 8مرشحين

أظهرت المؤشرات الأولية بدائرة الرمل اكتساح قائمة فى حب مصر ، وحصولها على أعلى الأصوات، بينما ينافس على المقاعد الفردية فى جولة الإعادة كل من المرشحين عمر غنيمى، واللواء عفيفى كمال عفيفى، والهام المنشاوى، وعبد اللطيف جميل رجب، ومحمود عسكر، وصلاح عيسى، وعبد اللطيف رجب، وأحمد أبو النظر.

وتستحوذ الإسكندرية على 5.5% الكتلة التصويتية لمصر بإجمالى 3 ملايين و291 ألفا و734 ناخبا يصوتون فى 10 لجان عامة تمثل 10 دوائر بواقع 1676 لجنة فرعية تحت إشراف 692 مقرا انتخابيا، ويتنافس 390 مرشحاً على 25 مقعدا للفردى بالدائرة.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب مصر" و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد".

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