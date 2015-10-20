جمال عبد العال وأبو الليل وعصام بركات وأبو سباق بجولة إعادة لجنة أبو تشت

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة أبوتشت، منذ قليل، نتيجة الانتخابات البرلمانية، حيث وصل عدد من لهم حق التصويت 254 ألفًا و950 صوتًا وعدد من أدلوا بأصواتهم 69 ألفًا و538 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 63 ألفًا و778 والأصوات الباطلة 5 آلاف و760.

وأسفرت نتيجة الانتخابات، عن دخول مرشحين لجولة الإعادة اللواء جمال عبد العال، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بعد أن حصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين 14 ألفا و335، ويأتى بعده كل من عادل أبو الليل، و11 ألفا و815 صوتًا، وعصام بركات 11 ألفا و710 أصوات، وحسن أبو سباق على 9 آلاف و755 صوتًا.

فيما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، فوز قائمة فى حب مصر بعد حصولها على 32ألفا و570 صوتًا، وحصلت قائمة نداء مصر على 6 آلاف و438 صوتًا، وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة على 5 آلاف و374 صوتًا، بينما حصلت قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على 16 ألفا و266 صوتًا.

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