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وصول 6 مرشحين للإعادة بدائرة مركز المنيا

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وصول 6 مرشحين للإعادة بدائرة مركز المنيا وصول 6 مرشحين للإعادة بدائرة مركز المنيا

صورة أرشيفية

أسفرت نتائج الفرز بدائرة مركز المنيا، والتي يتنافس فيها 25 مرشح على 3 مقاعد، ويبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت 369522 أصوات، وعدد من أدلوا بأصواتهم 96781 صوتًا، والباطل (10856)، والصحيح (85925)، وفيما يخص الإعادة بين “عثمان المنتصر”، والذي حصل على (22617)، و”أرمنيوس المنياوي”، والحاصل على (21763)، و”علي فهمي إسماعيل”، وحصل على (20959)، و”حسن أحمد محمد”، وحصل على (18099)، و”سيد عبدالوهاب عبدالوهاب”، وحصل على (18043)، و”عبد العزيز أحمد عبدالعزيز”، وحصل على (15744).

وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم  في القوائم (96781)، والباطل(12920)، والصحيح (83861)، وتصدرت قائمة “في حب ”، بعد حصولها على (51729)، و”ائتلاف الجبهة المصرية، والتي حصلت على (12058)، و”نداء مصر”، وحصلت على (10915)، وكتلة “الصحوة الوطنية”، وحصلت على (9159).

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