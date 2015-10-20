قائمة «النور» تكتسح بدائرة مطروح الثانية وإعادة 4 مرشحين على مقعدين

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الثانية بمطروح، والتي تضم مراكز:” الحمام – العلمين – الضبعة – وسيوة”، عن حصول قائمة “حزب النور”، على 13 ألف و 990 صوتًا مقابل حصول قائمة ” في حب مصر”، على 9 ألاف و 911 صوتًا، وحصلت قائمة “فرسان مصر”، على 2061 صوتًا، وقائمة “ائتلاف الجبهة المصرية”، 1577 صوتًا.

وقال رئيس اللجنة في بداية إعلان النتيجة، إن عدد الناخبين المقيدين بالجداول بالدائرة الأولى، هو 84 ألف و 428 ناخبًا، وقد حضر منهم 30 ألف و221 ناخبًا، وكانت الأصوات الباطلة 2682، والصحيحة 27 ألف و 539.

وأسفرت نتائج الانتخاب على مقعدي الفردي، عن إجراء جولة إعادة بين 4 مرشحين، من بينهم 2 عن “حزب النور”، و2 مستقلين، وذلك لعدم حصول أي من المرشحين، على النصاب القانوني للفوز من الجولة الأولى.

ويذكر أنه طبقًا للأصوات التي حصل عليها، كل مرشح تجري الإعادة بين كل من المرشحين:”رزق جالي نصرالله”، ( مستقل ) بحصوله على 8070 صوتًا، و”صلاح الدين عياد جمعة”، ( حزب النور)، بحصوله على 7182 صوتًا ، و”حسن نصر الله نوفل محمد”، ( مستقل ) 6323، و”عبدالرحمن راضي أبو شليف” ( حزب النور) وحصوله على 5778 صوتًا.