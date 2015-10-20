صدام العملاقين إبراهيموفيتش ورونالدو.. من تفوق في المواجهات السابقة

(إفي): يحتضن ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسة باريس الأربعاء المقبل مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد الإسباني بالجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وبالتالي مواجهة نجمي الفريقين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الترتيب.

ويعد اللاعبان من ضمن صفوة نجوم كرة القدم في الوقت الحالي حيث يسعى كل منهما لجلب المجد لنفسه وفريقه بطريقته الخاصة، ولكن تجمعهما مجموعة من العناصر المشتركة مثل قوة الشخصية والاعتزاز بالنفس كما ظهر طيلة 11 عاما من المواجهات المختلفة بينهما سواء على صعيد الفرق أو المنتخبات.

وستكتب مباراة الغد فصلا جديدا في المنافسة بين اللاعبين التي بدأت منذ عقد من الزمان تقريبا وكانت مليئة بالفرح والحزن، وإن كان البرتغالي خرج رافعا راية الانتصار في أغلبها.

وتشارك النجمان في لعب مباراة دون أن يتواجها معا لأول مرة في 28 أبريل 2004 وذلك في ودية بين السويد والبرتغال حيث لعب إبرا الشوط الأول وكريستيانو (ق62) بديلا لمواطنه لويس فيجو قائد المنتخب وذلك في مباراة انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما.

وتواجه النجمان مجددا في 2007 بمباراة ودية لإحياء الذكرى الـ50 لمعاهدة روما حينما فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على منتخب نجوم أوروبا.

وكانت المواجهتين التاليتين في تصفيات مونديال 2010 بجنوب أفريقيا ومواجهة لإنتر ميلانو الإيطالي مع مانشستر يونايتد ولكن التعادل السلبي كان سيد الموقف حينها.

وكان كريستيانو رونالدو حازما في المواجهة التالية في 11 مارس 2009 حينما سجل هدفا ضمن فوز مانشستر يونايتد على إنتر ميلانو بهدفين ليتأهل الفريق لربع نهائي دوري الأبطال.

وجاءت المواجهة التالية في 29 نوفمبر 2009 حينما كان إبراهيموفيتش في صفوف برشلونة وكريستيانو بريال مدريد، حيث سجل اللاعب السويدي هدف الفوز والذي منح البرسا الصدارة.

خلال الموسم التالي وبعد انتقال إبرا لميلان فاز ريال مدريد على الفريق الإيطالي في سانتياجو برنابو بهدفي ميسوت أوزيل وكريستيانو وتعادل في سان سيرو بهدفين لمثليهما ليتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال.

وتواجه النجمان مجددا وديا على ملعب أوليفي جوتننبرج في مباراة ودية بالسابع والعشرين من يوليو 2013 بعدما انتقل إبرا لباريس سان جيرمان حيث فاز ريال بهدف للفرنسي كريم بنزيمة.

وتعد أكثر المواجهات حماسا بين النجمين تلك التي جرت في ملحق مونديال 2014 حيث كانت البرتغال فازت ذهابا بهدف نظيف سجله رونالدو ثم كررت الفوز في الإياب بنتيجة 3-2 ، حيث أحرز كل أهداف المباراة كلا النجمين.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين النجمين في الثاني من يناير 2014 بملعب خليفة الدولي بالدوحة، حيث سجل هدف الفوز حينها خيسيه رودريجز.