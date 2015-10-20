أرقام مذهلة عن أكثر الفرق الميدانية إنجازاً في الدولة

"أسود الطرقات" "أبطال K9" "مهندسو السحاب" "ضد المستحيل" "مصارعو اللهب"؛ ألقاب أطلقت على عدد من التحقيقات المصورة التي قام بها قسم الابتكار التفاعلي بجريدة "البيان" دارت حول أكثر الفرق الميدانية إنجازاً وتأثيراً في مؤسسات الدولة، وأطلق عليها اسم #الفريق_ألفا، والتي تعني في اللغة اللاتينية، "الرقم واحد"، وهي مفردة متداولة في عالم التحدي والفرق التي يغلب على مهماتها عناصر العزيمة والطموح والنجاح. وانطلاقاً من أن كثيراً من القراء، تؤثر فيهم لغة الأرقام أكثر من الكلمات، فقد تم جمع بعض الإحصاءات والأرقام من الفرق التي تم إنجازها حتى الآن.

"مهندسو السحاب": فريق الدائرة الهندسية

> فريق الدائرة الهندسية في شركة "طيران الإمارات" التي تتميز بسرعة معدل نموها كناقل عالمي، من مهامه صيانة طائرات الشركة، ويعمل في الدائرة الهندسية إماراتيون يتمتعون بخبرة كبيرة في صيانة الطائرات، وقد تأسس الفريق في العام 1998، ومن أبرز أرقامه:

415 مهندساً ومهندسة إماراتياً يعملون في فريق الدائرة الهندسية.

> 17 ملعب كرة قدم، مساحة المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات.

> 8 حظائر داخل المركز الهندسي مدعمة بأعمدة يصل طولها إلى 110 أمتار.

> كل 8 سنوات يتم إدخال طائرات إيرباص A380 لإعادة صباغتها من جديد.

> 11 يوماً المدة التي تستغرق لإعادة صباغة طائرات إيرباص A380من جديد.

> 14 شخصاً عدد فريق "مركز المظهر الخارجي للطائرات".

> 12 مليون دولار حجم ما توفره مراكز صيانة المظهر الخارجي للطائرات سنوياً.

"أبطال K9": شعبة الكلاب الجمركية

> تعمل على كشف المخدرات والمواد المتفجرة في المنافذ الجمركية، ومن مهامها تدريب الكلاب على عمليات التفتيش المختلفة، في المنافذ الجمركية؛ البرية والبحرية والجوية، والتنسيق والتعاون مع الجهات الداخلية والخارجية في مجال الاختصاص، ويبلغ عدد موظفي الشعبة 26 موظفاً مؤهلين للتعامل مع الكلاب وتدريبها على أداء مهامها، وتم تأسيسها في العام 2007 كجزء من منظومة التطوير في الأنظمة والإجراءات داخل دائرة الجمارك، ومن أبرز أرقامها:

22 عدد الكلاب المدربة في الشعبة، 11 كلباً للمخدرات، ومثلها للمتفجرات.

> 7 - 12 عدد الضبطيات التي يقوم بها كلب واحد في الشهر.

> 9 حاويات كشفها الكلب «كمبينو» منذ فترة التدريب، وكانت أول قضية له حين تم الاشتباه بحبوب ترامادول ونجح في كشف الحاويات.

> 10 حبوب ترامادول كانت أقل كمية في طرود بريد كشفها الكلب «كمبينو».

> 6 أشهر السن الذي يُبدأ فيه بتدريب الكلاب الجمركية، وأحياناً يبدأ التدريب من عمر شهرين فقط.

"أسود الطرقات": شعبة نظافة الطريق السريعة

> تسارع الشعبة نمو المدينة، وتسعى إلى وصول أعلى مستويات النظافة، من مهامها تنظيف الشوارع الرئيسية، وتشمل تنظيف المخلفات، والحوادث، والرمال والحيوانات النافقة على جانبي الطريق، وقد تأسست الشعبة في العام 2010، ومن أبرز أرقامها:

150 عاملاً و18 موظفاً عدد العاملين في شعبة نظافة الطريق السريعة.

> 20 بلاغاً يصل معدل البلاغات المقدمة عن الحيوانات النافقة في الشهر.

> 5 بلاغات يتلقاها مركز الاتصال عن الإطارات يومياً.

> 6 - 8 سيارات كنس تعمل في فترة الليل.

"ضد المستحيل": فرقة المهمات الصعبة بشرطة دبي

> تتمتع بمهارة عالية وقدرة فائقة على التعامل مع الأزمات والكوارث المفاجئة، ومن مهامها حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحوادث البليغة أو الكارثية سواء البرية والبحرية والجوية كحوادث الطرق والغرق والحرائق وسقوط الطائرات وغيرها، وقد تأسست الفرقة في العام ‬1992، وتضم كوادر مدربة مزودين بأحدث الآلات والمعدات، تضم الفرقة 40 منتسباً يتلقون تدريبات عالية الأداء.

"مصارعو اللهب": فريق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بعجمان

> يسهم الفريق في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في حالات الكوارث، ومن مهامه: السيطرة على الحرائق ومكافحتها بأسلوب حرفي يسابق الوقت، وتقديم خدمات المساعدة لضحايا الحوادث، ويتكون فريق الإطفاء والإنقاذ من 21 إطفائياً مزودين بكافة التجهيزات الضرورية التي تسهل عليهم القيام بمهامهم، وقد تأسس في عجمان في منطقة البستان في ديسمبر سنة 1976.

للاطلاع على المزيد من الأرقام المدهشة التي قامت بها أكثر الفرق الميدانية إنجازاً في الدولة تفاعلوا مع الوسم #الفريق_ألفا.