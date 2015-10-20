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بالفيديو: شرطة عجمان تطلق دوريتي «الفيراري الفارهة والذكية»

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بالفيديو: شرطة عجمان تطلق دوريتي «الفيراري الفارهة والذكية» بالفيديو: شرطة عجمان تطلق دوريتي «الفيراري الفارهة والذكية»

أطلق سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان دوريتي " الفيراري الفارهة و الذكية " التي تضم أحدث التقنيات الأمنية الذكية الحديثة .. وذلك خلال مشاركة الشرطة في معرض جيتكس 2015 المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي دبي.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن دورية الفيراري تعتبر أول دورية فارهة في إمارة عجمان وتستخدم في الأحداث المتميزة والهامة للشرطة وأثناء تواجد أبرز الشخصيات الهامة وفي الأماكن السياحية المتميزة في الإمارة وذلك بهدف مواكبة التطور والتميز في دولة الإمارات ولخدمة المجالات الأمنية والمجتمعية المتعددة والجذب السياحي للإمارة والدولة .

وأشار العميد النعيمي إلى أن دورية الشرطة الذكية تم تطويرها وتزويدها بأحدث التقنيات الذكية فهي مزودة بست كاميرات مراقبة ذكية منها اثنتان في المقدمة لضبط السرعة واثنتان لنقل تصوير البث الحي واثنتان جانبيتان لضبط المركبات المطلوبة وجميعها موصولة بالبرامج الذكية المثبتة بغرفة العمليات بشرطة عجمان .

وأضاف أن الدروية الذكية تتضمن خارطة لتحديد المواقع من نوع خاص مرتبطة بغرفة العمليات تتمكن من خلالها الدورية من الوصول إلى المواقع المحددة في زمن قياسي يفوق المستهدف كما تتميز الدورية بقدرتها على قراءة أرقام السيارات في حالة ضبط السيارات المخالفة أو المطلوبة إضافة إلى أنها تعتير كرادار لضبط السيارات المتجاوزة للسرعات المحددة.
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