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الشرطة التركية تحتجز رئيس نقابة المحامين بتهمة “الدعاية لجماعة إرهابية”

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الشرطة التركية تحتجز رئيس نقابة المحامين بتهمة “الدعاية لجماعة إرهابية” الشرطة التركية تحتجز رئيس نقابة المحامين بتهمة “الدعاية لجماعة إرهابية”

مظاهرات حزب العمال الكردستناني – ارشيفية

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء، طاهر إيجلي، رئيس نقابة المحامين في مدينة ديار بكر، بتهمة “الدعاية لجماعة إرهابية” بسبب تصريحاته عن حزب العمال الكردستاني.

وقال إيلجي في برنامج حواري على تلفزيون “سي.إن.إن” ترك الأسبوع الماضي “حزب العمال الكردستاني ليس جماعة إرهابية.”

واحتجزته الشرطة في مكتبه بعد منصف الليل، في ديار بكر بعد أن اصدرت محكمة في اسطنبول أمرا لاعتقاله. وأظهر بثته “سي.إن.إن” ترك حشدا خارج المكتب يحتج على اعتقاله.

حمل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية السلاح منذ عام 1984 للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرق البلاد. وقتل نحو 40 ألف شخص في الصراع.

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