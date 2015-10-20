إعادة بين 6 مرشحين فى الدائرة الأولى بقنا

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية للدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر عن دخول جولة الإعادة لـ6 مرشحين بالدائرة، ووصل إجمالى الناخبين بالدائرة 380 ألفا و702، وإجمالى الحضور 108 آلاف 394 بنسبة 28.4%، الأصوات الصحيحة 99 ألفا و615 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 8967.

ويواجه فى جولة الإعادة كل من محمد سعيد الدويك 18 ألفا ومحمود عبد السلام محمد أحمد 19 ألفا و732 صوتا وسعد إبراهيم 15 ألفا و16 صوتا وعبد السلام محمد مصطفى 16 ألفا و1 صوت وجمال النجار 12 ألف صوت ومحمد أحمد الجبلاوى 11 ألفا و384.

وجاءت نتائج فرز القوائم، حصول قائمة فى حب مصر على 50625 صوتا، ونداء مصر 24802 صوتا، والجبهة المصرية على 13488 صوتا، والصحوة الوطنية على 7433 صوتا.

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