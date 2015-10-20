ضبط 25 هارب من أحكام قضائية و18 مسجل خطر في السويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملةٍ أمنية موسعة أمس “الاثنين”، من ضبط 25 من الهاربين من أحكامٍ قضائية.

وكان اللواء جمال موسى عبدالبارئ، مدير أمن السويس، قد أصدر تعليمات لإدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي، ورئيس المباحث محمد شرباش، تفيد بشن حملات موسعة، لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 13 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 18 مسجل خطر، و10 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين، وجاري تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.