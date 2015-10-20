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بالصور.. محافظ الغربية يستقبل المستشار "هشام جنينة" بديوان عام المحافظة

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بالصور.. محافظ الغربية يستقبل المستشار "هشام جنينة" بديوان عام المحافظة بالصور.. محافظ الغربية يستقبل المستشار "هشام جنينة" بديوان عام المحافظة
استقبل سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية منذ قليل، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى مكتبه بديوان عام محافظة الغربية، حيث يقوم المستشار جنينة بافتتاح مبنى الجهاز المركزى للمحاسبات بالغربية، ويبدأ برنامج الزيارة من الديوان العام.

وأكد مصدر داخل الجهاز المركزى، أن رئيس الجهاز سوف يفتتح مبنى الجهاز الكائن فى منطقة استاد طنطا، بجوار مجمع الأحوال المدنية، وبعدها يجتمع رئيس الجهاز بمديرى عموم فروع المركز بوسط الدلتا فى قاعة اجتماعات فندق عرفه، حيث إن المركز يشمل 3 محافظات من الدلتا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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