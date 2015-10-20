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ننشر نتائج فرز أصوات الناخبين فى دائرة المراغة بسوهاج

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ننشر نتائج فرز أصوات الناخبين فى دائرة المراغة بسوهاج ننشر نتائج فرز أصوات الناخبين فى دائرة المراغة بسوهاج
أعلنت لجنة الانتخابات بسوهاج نتيجة دائرة المراغة، حيث حصل همام العادلى على 17995 صوتا وحصل رفعت شكب على 12211 صوتا وحصل أيمن الشندويلى على 10373 صوتا وحصل هشام الشطورى على 9585 صوتا.

ويصوت مليونان و655 ألفا و282 ناخبا وناخبة فى سوهاج لاختيار 22 نائبا من بين 232 مرشحا بـ12 دائرة؛ هى بندر ومركز سوهاج وأخميم وساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام والعسيرات والمنشأة والمراغة وطما وطهطا وجهينة. ويصل عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة إلى 734 مركزا تضم 1383 لجنة فرعية يشرف عليها جميعا 1382 قاضيا ومستشارا.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى "فى حب " و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر" لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.


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