السيطرة علي حريق هائل بمخزن للسلع الغذائية بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق هائل بمخزن سلع غذائية بالمنطقة الاولي بمدينة السادات نتيجة القاء أحد العمال سيجارة مشتعلة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ،أخطارا من اللواء خالد بيبرس مدير أدارة الحماية المدنية يفيد من السيطرة علي حريق هائل بمخزن سلع غذائية بالمنطقة الاولي بمدينة السادات نتيجة القاء أحد العمال سيجارة مشتعلة ونتج عن الحريق أحتراق كمية كبيرة من السلع تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.