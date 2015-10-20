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لجنة متابعة الأزهر بشمال سيناء تكشف تغيب 60 معلمًا وإداريًا بمعاهد بئر العبد

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لجنة متابعة الأزهر بشمال سيناء تكشف تغيب 60 معلمًا وإداريًا بمعاهد بئر العبد لجنة متابعة الأزهر بشمال سيناء تكشف تغيب 60 معلمًا وإداريًا بمعاهد بئر العبد
كشفت لجنة المتابعة بمنطقة شمال سيناء الأزهرية غياب 60 موظفًا ما بين معلم وإدارى وعامل عن عملهم بمعاهد بئر العبد.

وقال "عبد الله ديور"، المسئول الإعلامى بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ السيد ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف بشمال سيناء، شكل لجنة متابعة لتفقد العمل بمعاهد بئر العبد بعد شكوى الأهالى من ظاهرة غياب الموظفين، وكشفت أول جولة عن غياب 60 موظفًا عن عملهم وتقرر تحويلهم للتحقيق.

وأضاف المسئول الإعلامى أن لجان المتابعة من المقرر لها أن تواصل عملها فى مناطق بئر العبد، إضافة إلى تسيير لجان أخرى لمتابعة معاهد العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

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