نتائج رأس غارب والغردقة| «عبد المبدي» يتصدر بـ 2060 صوتًا و«زروق»1889 صوتًا

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى، بمحافظة البحر الأحمر، التي تضم مدينتي الغردقة ورأس غارب، بالبحر الأحمر، والتي تنافس عليها 41 مرشحًا للفوز بمقعدين، نتيجة أعمال الفرز، حيث يصل إجمالي من لهم حق التصويت 174 ألفًا و195 ناخبًا في 94 لجنة فرعية و65 لجنة مركزية، ووصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 43.989 والأصوات الصحيحة 40777 والأصوات الباطلة 3212.

وجاءت الأصوات كالآتى: أحمد عبد المبدي 2060 صوتًا، زروق أبو الحسن حامد 1889 صوتًا، عبدالله حسن 5139 صوتًا، أيمن محمد معوض 2157 صوتًا، محمد سليمان 1468 صوتًا، تيتو إبراهيم طه 3242 صوتًا، محمد عطا على 2273 صوتًا، حافظ محمد لطفي 8338 صوتًا، محمود على أحمد 1697 صوتًا، حمادة غلاب 5167 صوتًا، حنان السيد إبراهيم 1630 صوتًا، محمد نبيل عشري 538 صوتًا، حمادة الصغير 664 صوتًا، نعمة عبد الحفيظ 584 صوتًا، محمود همام محمد 587 صوتًا، أميمة نوبي منطلب 565 صوتًا، خالد حسين محمد 1102 صوتًا، محمد الشهير صالح 505 صوت، كوثر محمد حسانين 379 صوتًا، أحمد على أحمد 316 صوتًا، أشرف حراجي 1137 صوتًا، أحمد عبدالفتاح محمد 346 صوتًا، محمد رشوان حسين 827 صوتًا، محمد عبدالعزيز عابد 871 صوتًا، سمير حارص عجايبي 6016 صوتًا، مصطفى محمد الملقب 368 صوتًا، محمد القمبور 3587 صوتًا، أشرف الهواري 2176 صوتًا، إبراهيم سليمان مظهر 485 صوتًا، حسن البدري 1609 صوتًا، شريف محمد حسن 1009 أصوات، إيهاب ناشد 4521 صوتًا، سمير تقاوي قليني 1990 صوتًا، هانى سليم عبد الملاك 2235 صوتًا، أحمد عمر بلال 280 صوت، ممدوح رشاد 1171 صوتًا، شعبان رشوان 2213 صوتًا، أحمد الضوي 5879 صوتًا، حسنى أبو بكر 2907 صوتًا، أمل جادالله 1313 صوتًا، شعبان سعيد محمد 422 صوتًا.

وستكون جولة الإعادة بين كلا من الأول حافظ لطفى والثانى سمير حارص والثالث أحمد الضوى والرابع حمادة غلاب.