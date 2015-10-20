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«في حب مصر» تتصدر دائرة أول المنتزة بـ 84 ألف صوت‎

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«في حب مصر» تتصدر دائرة أول المنتزة بـ 84 ألف صوت‎ «في حب مصر» تتصدر دائرة أول المنتزة بـ 84 ألف صوت‎

20 أكتوبر 2015 | 10:18 صباحاً

صورة أرشيفية

أعلن المستشار محمد الشرقاوي، رئيس اللجنة العامة بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية، والتي تضم  259 لجنة فرعية، النتيجة النهائية لفرز الأصوات بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك قبل إضافة أصوات المصريين في الخارج.
> وأسفرت النتائج عن حصول قائمة “في حب ”، على 84 ألف و312 صوتًا، وقائمة “حزب النور”، على 17 ألف و310 صوتًا، و”فرسان مصر” على 4592 صوتًا، وائتلاف الجبهة المصرية على 4941 صوتًا.
> أسفرت النتائج عن الإعادة بين 8 مرشحين هم:” أبو العباس فرحات تركي”، وذلك بعد حصوله على 47 ألف و455 صوتًا، و”عبدالفتاح محمد عبدالفتاح”، 26 ألف و902 صوتًا، و”نشأت متري صليب”، 26 ألف و368 صوتًا، و”إبراهيم  عبدالوهاب”، 26 ألف و184 صوتًا، و”علي سيف”، 20 ألف و126 صوتًا، و”عبدالمنعم عبدالقوي سليم”، بإجمالي 14 ألف و 310 صوتًا، و”قباري خميس الجبالي”، 13 ألف و 721 صوتًا، و”عبدالحليم محروس”، 13 ألف و 393 صوتًا، ويتنافسون على 4 قوائم.
> وأضاف رئيس اللجنة العامة بدائرة أول المنتزة، إن إجمالي من لهم حق التصويت في الدائرة يبلغ 578 ألف و58 ناخب.

عاجل 2015-10-20

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