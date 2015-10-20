وزير يمنى يدعو الحوثيين إلى إثبات حسن النوايا قبل الحوار

أكد وزير المياه والبيئة اليمنى الدكتورعزى شريم أن الحكومة اليمنية وافقت على عقد جولة جديدة من المحادثات مع الحوثيين وأنصار الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح برعاية الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على دماء الشعب اليمنى ورغبتها فى إعادة بناء الدولة.

وقال شريم ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ "يجب على الحوثيين إثبات حسن النوايا على الأرض بإيقاف القتال والإفراج عن السجناء قبل الحوار".

كان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قد أكد أن بلاده ترحب باستئناف المحادثات بين الأطراف المتنازعة باليمن.

يذكر أن مستشار الرئيس اليمنى عبدالعزيز جبارى، كان أكد مساء أمس الأول الأحد أن موافقة الحكومة اليمنية على المشاركة فى الحوار تمت بناء على رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تؤكد التزام الحوثيين والمخلوع صالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذى يلزمهم بالانسحاب من كل المناطق التى سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، كما يدعو جميع الأطراف لوقف العنف.

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