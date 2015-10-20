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ناشطون سوريون يبثون تسجيلا لاستهداف ناقلة مشاة تحمل العلم الروسى فى حماة

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ناشطون سوريون يبثون تسجيلا لاستهداف ناقلة مشاة تحمل العلم الروسى فى حماة ناشطون سوريون يبثون تسجيلا لاستهداف ناقلة مشاة تحمل العلم الروسى فى حماة
بث ناشطون سوريون، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا لعملية استهداف ناقلة مشاة تحمل علما روسيا فى ريف حماة. وأظهر التسجيل- الذى بثته قناة (العربية الحدث) - لحظة استهداف الثوار للمركبة (بى إم بى) الروسية، حيث تصاعدت منها ألسنة اللهب فى قرية المنصرة بريف حماة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأول الأحد، أن الطائرات الحربية الروسية نفذت 39 طلعة خلال الساعات الـ24 الأخيرة فى سوريا وجهت خلالها 60 ضربة على 51 موقعا ومنشأة للإرهابيين فى محافظات حماة واللاذقية ودمشق وحلب، وفقا لما ذكرته.

وكانت روسيا قد بدأت منذ 30 سبتمبر الماضى توجيه ضربات جوية دقيقة التصويب إلى مواقع تابعة لتنظيم داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية فى سوريا بطلب من الرئيس السورى بشار الأسد.
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