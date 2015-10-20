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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة
اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وتولت عناصر من الوحدات الخاصة الإسرائيلية مرافقتهم وتوفير الحماية والحراسة لهم فى جولاتهم الاستفزازية برحابه الطاهرة.

وواصلت نساء وطالبات وفتيات ممنوعات من الدخول إلى الأقصى- خلال فترة اقتحامات المستوطنين- الاعتصام أمام المسجد من جهة باب السلسة، فيما حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلى إبعادهن عن المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أعدت مؤخرا قائمة أطلق عليها اسم "القائمة السوداء" تضم أسماء نحو 60 فتاة وطالبة وسيدة مقدسية تم تعميمها على بوابات الأقصى المبارك لمنعهن من الدخول إلى الأقصى خلال فترة اقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفين.
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