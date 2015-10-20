اعتقال إسبانية قبل انضمامها لداعش والباييس:تركيا باب دخولهم للعراق وسوريا

اعتقلت الشرطة الإسبانية فتاة إسبانية تبلغ من العمر 22 عامًا فى مطار بارخاس بمدريد فى محاولة منها للتوجه إلى تركيا والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، وقالت صحيفة الباييس، إن تركيا باب الدخول إلى العراق وسوريا للانضمام لداعش.

وأكدت الصحيفة، أن تركيا أصبحت باب دخول الإسلاميين إلى العراق وسوريا، وعلى الرغم من ذلك فإن تركيا حتى الآن لا تسيطر على حدودها.

وأوضحت الصحيفة أن الفتاة الإسبانية اعتنقت الإسلام سريعًا من خلال رسائل على الإنترنت، ووفقًا للتحقيقات فإنها كانت متابعة للمنتديات التكفيرية التى تدعو للانضمام لداعش، مشيرة إلى أن النساء فى داعش للطبخ والجنس.

وتم إلقاء القبض عليها بينما تستعد لركوب طائرة إلى تركيا، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفتاة ليست الإسبانية الوحيدة التى تم اعتقالها للانضمام لداعش حيث فى يوليو الماضى تم تجنيد مراهقين وأطفال أيضًا، ومنذ 20 سبتمير وحتى الآن غادر 130 شخصًا من إسبانيا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.



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