فرز أصوات 30 لجنة من إجمالي 37 حتى الآن بالدائرة الأولى في الخارجة‎

أسفرت نتائج فرز أصوات اللجان الانتخابية بدائرة الخارجة الانتخابية بعد الانتهاء من فرز أصوات 30 لجنة انتخابية من إجمالي 37 لجنة حتى الآن، اكتساح المرشح جمال محمد آدم، مرشح حزب مستقبل مصر أصوات الدائرة، بإجمالي 12080 صوتًا.

وجاء في الترتيب الثاني المرشح أحمد العقاطي، وحصل على 3625 صوتًا، وفي الترتيب الثالث المرشح ماهر الديب، على 2731 صوتًا حتى الآن.

ويذكر أن إجمالي أصوات باقي المرشحين كالتالي عادل خضير، مرشح حزب الوفد الجديد، والذي حصل على 1084 صوتًا، والمرشح حمدي حسن، مستقل، والذي حصل على 1634 صوتًا، والمرشح هاني عبدالمقصود، مرشح حزب مصر الحديثة، وحصل على 1308 صوت، والمرشح أشرف الأنور، والحاصل على 683 صوت، والمرشح محمد دياب، وحصل على 972 صوت، والمرشح كمال ماهر دميان، وحصل على 575 صوتًا، والمرشح صلاح إسماعيل حسن، وحصل على 397 صوت، وصلاح محمود أحمد، وحصل على 513 صوت، ومحمد أحمد عيسى، وحصل على 1284 صوتًا.

وحصل المرشح محمد عبدالله صالح، على 786 صوت، كما حصل المرشح فهد سمان، على 387 صوت، والمرشح قدري عبدالعزيز، حصل على 1340 صوت، والمرشح أمل والي، وحصل على 2339 صوت، والمرشح عاطف أنور رضوان، وحصل على 1332 صوت، والمرشح سيد محمد، حصل على 461 صوت، والمرشح أحمد سعيد قرقار، وحصل على 2477 صوت، والمرشح راشد مسعود، حصل على 552 صوت، وعبدالعزيز بشير، حصل على 2315 صوت، والمرشحة ليلى فهيم، حصلت على 666 صوت، والمرشح خيري طليب، حصل على 777 صوت.