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مرشح المصريين الأحرار يخوض الإعادة مع مرشح مستقل ببندر الأقصر

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مرشح المصريين الأحرار يخوض الإعادة مع مرشح مستقل ببندر الأقصر مرشح المصريين الأحرار يخوض الإعادة مع مرشح مستقل ببندر الأقصر

عملية فرز الأصوات

أعلن المستشار حسني الشريف، رئيس اللجنة العامة بدائرة بندر الأقصر، نتائج انتخابات الجولة الأولي.

ويخوض جولة الإعادة في هذه الدائرة المرشح المستقل أشرف شكير، الذي حصل علي 9122 صوتًا مع مرشح حزب المصريين الأحرار أحمد الإدريسي الذي حصل علي 5322 صوتًا.

وحصل المرشح صلاح هاشم علي 4594 صوتًا فيما حصل المرشح جمال محمد علي 4248 صوتًا وحصل المرشح أحمد مصطفي أبوالمجد علي علي 2798 صوتًا ووائل نصر الدين 1438 صوتًا وعبدالناصر محمد حفني 462 صوتًا وكمال سيد حامد 714 صوتًا ومصطفي عديسي 451 صوتًا وبدوي محمد المصري 567 صوتًا.

وحصل المرشح جمال عطا علي 499 صوت وحسين عبدالغني علي 545 صوت وعبدالصادق أمين 3878 صوت ومحمود محمد 525 صوت وعبدالرحمن احمد عبدالرحمن 2789 وجلال أحمد ودنان 338 صوتا وعلي طايع 2409 وعبداللطيف عبدالمجيد 1177 صوتا وعدنان الشقيري 551 صوتا.

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