الإعادة بين 8 مرشحين بدائرة كفر الدوار فى البحيرة

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز عمليات أصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار، والتى يتنافس بها 34 مرشحا على 4 مقاعد بجولة الإعادة، حيث حصل المرشح محمود عادل شعلان على 44 ألف صوت، ومحمود هيبة حزب النور على 37 ألف صوت، وعماد محروس 35 ألف صوت، وإسلام المغربى حزب النور 34 ألف صوت، ومحمد سعد تمراز على 28 ألف صوت، وأحمد الفيشاوى 27 ألف صوت، وعيد بلبع 27 ألف صوت، واللواء محمد وصال على 25 ألف صوت.

وقد حصلت قائمة حزب النور بالدائرة الثالثة على 61 ألف صوت وقائمة فى حب مصر 48 ألف صوت .

يبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 242 مرشحا فى 10 دوائر هى الدائرة الأولى (مركز ومدينة دمنهور) مقرها "مركز دمنهور" 4 مقاعد، والدائرة الثانية (المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية" مقعدان، والدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار" 4 مقاعد، والدائرة الرابعة (أبوحمص وإدكو) مقرها "مركز أبوحمص" 3 مقاعد، والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" مقعد واحد، والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" 3 مقاعد، والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" مقعدان، الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" مقعدان، الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضاف إليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" مقعدان، الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب مصر" و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد ".

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