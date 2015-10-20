نتائج فرز أصوات دوائر أبنوب والفتح ومنفلوط وساحل سليم والبدارى بأسيوط

أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب فى محافظة أسيوط، المستشار جمال عبد الرحمن، عن إجراء الإعادة بين 4 مرشحين على دائرة مركزى البدارى وساحل سليم.

وأوضح المستشار جمال عبدالرحمن، حصول المرشح نعمان أحمد فتحى نعمان، على عدد 9471 صوتا، يليه هلال عبدالحميد حسن اسماعيل، وحصل على عدد 8891 صوتا، ومديح سيد عمار زناتى، وحصل على عدد 8476 صوتا، وأحمد حموده على، وحصل على عدد 6901 صوت.

وأشار المستشار "جمال" إلى أن النسبة المئوية للتصويت بلغت 21,09%، بينما بلغت نسبة الباطل والصحيح 11.09% وبلغ عدد المدعوين للانتخابات 242592، وعدد الحضور باللجان 53060، والأصوات الصحيحة 47430، والأصوات الباطلة 5630 .

كما أسفرت نتائج الفرز بدائرة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، دخول كل من منتصر مالك يعقوب والذى حصل على 14 ألفا و446 صوتا، وعبد الحكيم أحمد عثمان الشهير بـعبد الحكيم طرش والذى حصل على 12 ألفا و862 صوتا، ومحمد حسين عبد الرحيم والذى حصل على 11 ألفا و952 صوتا، وحلمى أحمد محمد أبو ركبة والذى حصل على 10 آلاف 548 صوتا، جولة الإعادة.

وحصلت قائمة فى حب مصر على 25 ألفا و26 صوتا بينما حصلت قائمة الجبهة وتيار الاستقلال على 12 ألفا و285 صوتا وحصلة قائمة الصحوة على 10 آلاف و766 صوتا وحصلت قائمة نداء مصر على 8 آلاف و639 صوتا.

وأسفرت نتائج الفرز بدائرة مركزى أبنوب والفتح عن دخول كل من طارق على موسى والذى حصل على 18 ألفا و126 صوتا وياسر عمر محمد عمر والذى حصل على 17 ألفا و936 صوتا وعبدالكريم محمد زكريا والذى حصل على 13 ألفا و976 صوتا وصالحين سالمان محمد والذى حصل على 10 آلاف 206 أصوات ومرتضى حسين إبراهيم 9 آلاف و479 صوتا وماهر أحمد ماهر والذى حصل على 9 آلاف و401 صوت.

وحصلت قائمة فى حب مصر على 28 ألفا و192 صوتا وحصلت قائمة نداء مصر على 27 ألفا و77 صوتا وحصلت كتلة الصحوة على 8 آلاف و588 صوتا وحصلت قائمة الجبهة وتيار الاستقلال على 11 ألفا و36 صوتا.

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