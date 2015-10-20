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اكتشاف علمى خطير عن وصفة بسيطة ترفع مناعة الجسم بشكل خرافي في 15 ثانية فقط

  • الصحة
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اكتشاف علمى خطير عن وصفة بسيطة ترفع مناعة الجسم بشكل خرافي في 15 ثانية فقط اكتشاف علمى خطير عن وصفة بسيطة ترفع مناعة الجسم بشكل خرافي في 15 ثانية فقط

قام البروفيسور الروسي  الشهير / سيرجي بوبنوفيسكي  Sergey Bubnovsky   و المتخصص في  علوم الطب الصيني , باكتشاف طريقة جديدة و بسيطة جدا لزيادة المناعة في جسم الانسان , و قدرته على مقاومة الامراض .

حيث قدم البروفيسور علاجا سريعا و فعالا لمن يعانى من ضعف المناعه داخل جسده , عن طريق الانتظام يوميا في ملئ حوض  بالماء البارد المثلج ووضع القدمين في الماء المثلج لمدة تتراوح من 10 الي 15 ثانية .

ثم يقوم المريض بتجفيف القدمين جيدا و ارتداء جوارب من الصوف , و مع تكرار هذه الوصفة اكدر البروفيسور على ضرورة زيادة و ارتفاع المناعة في جسم الانسان .

بينما من يعاني من البرد و الانفلونزا  فقد نصحه الطبيب Sergey Bubnovsky  بأن يقوم بتكرار الوصفة من  ثلاث الى اربع مرات خلال اليوم , ليتخلص من لاصابة بالبرد في خلال وقت قصير .

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