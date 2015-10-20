اكتشاف علمى خطير عن وصفة بسيطة ترفع مناعة الجسم بشكل خرافي في 15 ثانية فقط

قام البروفيسور الروسي الشهير / سيرجي بوبنوفيسكي Sergey Bubnovsky و المتخصص في علوم الطب الصيني , باكتشاف طريقة جديدة و بسيطة جدا لزيادة المناعة في جسم الانسان , و قدرته على مقاومة الامراض .

حيث قدم البروفيسور علاجا سريعا و فعالا لمن يعانى من ضعف المناعه داخل جسده , عن طريق الانتظام يوميا في ملئ حوض بالماء البارد المثلج ووضع القدمين في الماء المثلج لمدة تتراوح من 10 الي 15 ثانية .

ثم يقوم المريض بتجفيف القدمين جيدا و ارتداء جوارب من الصوف , و مع تكرار هذه الوصفة اكدر البروفيسور على ضرورة زيادة و ارتفاع المناعة في جسم الانسان .

بينما من يعاني من البرد و الانفلونزا فقد نصحه الطبيب Sergey Bubnovsky بأن يقوم بتكرار الوصفة من ثلاث الى اربع مرات خلال اليوم , ليتخلص من لاصابة بالبرد في خلال وقت قصير .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads