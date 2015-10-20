أحمد شمندي: المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية أعلنت شهادة وفاة حزب النور

صرح الأستاذ أحمد شمندي المحامي منسق جبهة محامون من أجل العدالة، أن المؤاشرات الأولية للانتخابات البرلمانية، تؤكد حصول النور على نسبة

تصويت ضعيفة جدًا حتى في معاقل حزب النور التي تشمل الإسكندرية والجيزة في ظل تفوق ملحوظ وواضح لقائمة فى حب مصر، طبقًا لما أعلن من نتائج حتى الآن.

مؤكدًا أن وعي الناخب المصري أعلنها صريحة لا للأحزاب الدينية ورفض ربط الدين بعباءة السياسة، ففي أغلب اللجان العامة تظهر المؤشرات الأولية

> للانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى على مستوى 14 محافظة، ظهر تأخر ملحوظ لقائمة حزب النور، حيث بدأ واضحًا للجميع عدم امتلاك حزب النور

> لقواعد انتخابية حقيقية عكس ما أبداه الحزب عن قواعدة الجماهيرية ومعاقلة وتاثيره في الحياة السياسية المصرية ومنافسته على نصف مقاعد

> البرلمان.

مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية نظرًا لعدة أسباب هما عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية

> نظرًا لعدم توافر البديل الجيد الذي يمثلهم في الانتخابات، وأيضا حالة الخوف التي تسيطر على قطاع كبير من الناخبين حول دور مجلس الشعب القادم

> والشعور بأنه سيكون عائق أمام برنامج الرئيس.