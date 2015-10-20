تاريخ الزمالك المتوج مع افتتاح الدوري.. لا بديل عن التسجيل و4 لاعبين تخصص المحلة

سيخوض الزمالك المباراة رقم 13 في تاريخه في افتتاح الدوري وهو حاملا للقب فهل يسجل في مرمى خصمه كالعادة؟

يستضيف الزمالك بطل الثنائية المحلية فريق وادي دجلة الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز وعينه على الفوز كما اعتاد في معظم مبارياته الافتتاحية السابقة التي خاضها في مستهل حملة دفاعه عن اللقب.

وحقق الزمالك الفوز في ثماني مرات من الـ12 السابقة التي زار الشباك في جميعها ولم يخسر سوى مباراتين فقط وتعادل مرة واحدة.

ويطمح الزمالك لأفضل بداية في الدوري الذي توج به للمرة الـ12 في تاريخه الموسم الماضي وسيصطدم بأحد الفرق التي لم ينجح في التغلب عليها الموسم الماضي وادي دجلة.

فتعادل الفارس الأبيض مع رجال المدرب حمادة صدقي بدون أهداف في الدور الأول وكرروا نفس النتيجة في لقاء الدور الثاني الذي تسلم بعده مباشرة الزمالك درع المسابقة.

المحلة

ويعد فريق غزل المحلة هو أكثر من واجه الزمالك في افتتاح الأخير للدوري وهو حاملا للقب فخسر أمامه ثلاث مرات وتفوق عليه مرة.

وكان المحلة هو عقبة الزمالك الأولى في آخر مرتين بدأ فيهما الأبيض رحلة الدفاع عن اللقب فخسر أمامه بخماسية موسم 2003-2004 وبرباعية مقابل هدف الموسم التالي.

وللصدفة فإن أربعة لاعبين من الزمالك هزوا شباك المحلة في المرتين هم عبد الحليم علي وسامح يوسف وطارق السيد وتامر عبد الحميد وكان جمال حمزة خامسهم في المرة الأولى.

ونجح المحلة أن يكون أول فريق في تاريخ الدوري يهزم الزمالك المتوج في مباراة افتتاحية حين تغلب عليه 3-1 في انطلاق موسم 1965-1966.

وتفوق الزمالك على المريخ البورسعيدي مرتين وحقق النتيجة الأفضل في أول لقاء افتتاحي خاضه وهو حاملا للقب حين هزم المصري بنصف درزن من الأهداف مقابل هدف موسم 1960-1961.

ويقدم FilGoal.com نتائج الزمالك في المرات الـ12 السابقة قبل مواجهته لدجلة الذي سيكون ثامن فريق يصطدم برجال ميت عقبة في بداية مشوار الدفاع عن اللقب.

موسم 1960-1961 - هزم المصري في القاهرة 6-1.

موسم 1964-1965 - هزم السويس في القاهرة 2-0.

موسم 1965-1966 - خسر من المحلة خارج ملعبه 3-1.

موسم 1978-1979 - تعادل المنصورة المضيف معه في الدقيقة الأخيرة 1-1.

موسم 1984-1985 - هزم المحلة في القاهرة 3-1.

موسم 1988-1989 - هزم المريخ في بورسعيد 3-0.

موسم 1992-1993 - هزم المريخ في القاهرة 2-0.

موسم 1993-1994 - خسر من المقاولون العرب 2-1.

موسم 2001-2002 - هزم جولدي 3-0 وسجل لاعبه الجديد حسام حسن هدفين في المباراة.

موسم 2003-2004 - هزم المحلة 5-0 في القاهرة.

موسم 2004-2005 - هزم المحلة 4-1 في القاهرة.