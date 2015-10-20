شرطة السياحة تضبط عاملا محكوما عليه بالسجن 20 سنة بفندق

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة من ضبط عامل محكوم عليه بالسجن 20 سنة وآخر متهم بسرقة كاميرا أحد السائحين بفندق.

جاء ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف مكافحة الجرائم بشتى صورها وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون وفحص المترددين على المناطق السياحية والأثرية تحقيقا لمبدأ الردع العام للقيام بحملات يوميه لبث الطمأنينة فى نفوس السائحين والزائرين.

تم ضبط "م.ح.ع " 28 سنة عامل صحى بأحد الفنادق بجنوب سيناء ومقيم كفر الزيات محافظة الغربية مطلوب التنفيذ عليه فى 12 قضية تبديد لسنة.2015 بإجمالى حبس عشرين سنة وثلاثة شهور.

كما تم ضبط "م. ع. ن" عامل نظافة بأحد الفنادق ومقيم محافظة المنوفية وذلك لقيامه بسرقة كاميرا ماركة كانون ديجيتال داخل غرفة أحد السائحين بمنطقة جنوب سيناء وعلى الفور تم إجراء الفحص والتحريات التى أسفرت عن ضبط المتهم والكاميرا وتحرر المحضر رقم 6 شرطة سياحة وآثار جنوب سيناء وعرض المتهم والمضبوطات على النيابة لاتخاذ اللازم.

وفى ذات الإطار تمكنت حملة شرطة السياحة من ضبط 9 قضايا عمالة أجنبية و3 قضايا دواب بدون ترخيص وأيضا 7 مخالفات فنادق سياحية و12 مخالفة شركات السياحية و4 مخالفات المحلات السياحية بالإضافة إلى ضبط 8 بائعين بدون ترخيص وفحص 33 شخصا حالات اشتباه.