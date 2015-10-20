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«شكري» يشارك في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في عمان

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«شكري» يشارك في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في عمان «شكري» يشارك في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في عمان

 

وزير الخارجية سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيشارك صباح اليوم، في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحت عنوان “الأمن المشترك فى المتوسط: الفرص والتحديات”، والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان، حيث يشارك في النقاش رفيع المستوى في اليوم الأول من المؤتمر.

وتنقسم مناقشات المؤتمر إلى ثلاثة محاور فرعية، هي : الإرهاب العنيف و التطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، دور الحوار بين الأديان والثقافات، الهجرة غير الشرعية وحماية وتهريب اللاجئين والاتجار بالبشر فى منطقة المتوسط.
> وكشف المتحدث باسم الخارجية بأن شكري سوف يؤكد في كلمته أمام المؤتمر علي الموقف المصري الذي يدعو إلي تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة أزمات المنطقة، وفي مقدمته الإرهاب، وانتشار الفكر المتطرف وما يترتب علي ذلك من صراعات ينتج عنها موجات من الهجرة غير الشرعية، وهو ما يستلزم معالجة جذور هذه المشكلات بهدف التوصل إلي حلول ناجعة لها.

وأضاف بأن وزير الخارجية سوف يلتقى على هامش المؤتمر مع وزيريّ خارجية الأردن وألمانيا وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ” لامبرتو زانيير”، حيث سيتم مناقشة سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية مع كل من ألمانيا والأردن، بالإضافة الى الملفات الإقليمية الهامة، وعلي رأسها الأزمة السورية والوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

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