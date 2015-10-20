نجاة رضيع صينى من الموت ألقته والدته من الطابق الخامس فور ولادته

نجا رضيع صينى حديث الولادة بأعجوبة من موت محقق عندما ألقته والدته المراهقة من الطابق الخامس بالمبنى الذى تقطن فيه محاولة التخلص منه فور ولادته.

ووصف الأطباء نجاة الرضيع بـ "المعجزة" بعد أن أصيب فقط بكسر فى الذراع وتورم فى الرأس وبعض الخدوش الخفيفة فى الوجه رغم سقوطه من ارتفاع أكثر من 10 أمتار، وقد عثر عليه مالك البناية الواقعة فى دونجوأنجنوب الصين.

وذكرت صحيفة /ديلى ميل/ البريطانية أن والدة الطفل تبلغ من العمر 15 عاما فقط وألقت الشرطة القبض عليها، وتشير تقارير إلى أنها وضعت الطفل بنفسها داخل حمام الشقة التى تقطن بها.

وقالت الأم أنها حملت بالطفل إثر علاقة مع صديقها البالغ من العمر 19 عاما الذى طالبها مرارا بالتخلص منه عندما كان فى أحشائها ، لكنها خافت من إجراء عملية إجهاض فى هذه السن، وأن حالة اليأس التى تنتابها زادت بعد ولادة الطفل فألقت به من نافذة الشقة.

وعثر مالك البناية على الطفل بالصدفة فور سقوطه ، فاستدعى الشرطة وتم نقل الرضيع على الفور إلى المستشفى لتصبح نجاته بمثابة معجزة بالنسبة للأطباء هناك.