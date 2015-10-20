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"فى حب مصر" تفوز بـ40 ألف صوت فى دائرة مينا البصل بالإسكندرية

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"فى حب مصر" تفوز بـ40 ألف صوت فى دائرة مينا البصل بالإسكندرية "فى حب مصر" تفوز بـ40 ألف صوت فى دائرة مينا البصل بالإسكندرية
أعلن المستشار محمد عبده الغرباوى، رئيس اللجنة العامة بدائرة مينا البصل واللبان بالإسكندرية، والتى تضم 137 لجنة فرعية، النتيجة النهائية لفرز الأصوات بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك قبل إضافة أصوات المصريين فى الخارج.

وأسفرت النتائج عن حصول قائمة "فى حب " على 40 ألفا و448 صوتا، وقائمة حزب النور على 15 ألفا و549 صوتا، وفرسان مصر على 4397 صوتا، وائتلاف الجبهة المصرية على 4570 صوتا.

بينما أسفرت النتائج عن الإعادة بين أشرف رشاد عثمان، بعد حصوله على 29 ألفا و649 صوتا، ومحمد متولى الكورانى 17 ألفا و760 صوتا، هانى عدلى إسماعيل، 15 ألفا و781 صوتا، مصطفى راشد 10 آلاف و392 صوتا، للمنافسة على المقعدين المخصصين للدائرة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة مينا البصل واللبان، أن إجمالى من لهم حق التصويت فى الدائرة يبلغ 283 ألفا و846 ناخبا، حضر منهم 71 ألفا و349 ناخبا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 62 ألفا و134 صوتا، والأصوات الباطلة 9 آلاف و215 صوتا.

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